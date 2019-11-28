ذكرى.. صوت مميز ونهاية مأساوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 28 نوفمبر 2003، رحلت عن عالمنا المطربة ذكرى، التي تعد واحدة من أهم مطربات جيلها، حتى أن البعض قال أنها نجمة لن تتكرر ولم تحل محلها أي مطربة، فصوتها المميز كان بمثابة بوابة عبور لقلوب عشاقها من المحيط للخليج.

نشأتها

هي ذكرى بنت محمد الدالي، ولدت في تونس يوم 16 سبتمبر 1966، وهي أصغر أشقائها الثمانية، بدأ حبها للفن حينما كانت تغني في حفلات المدرسة، فشجعها والدها على الغناء.

مشوارها الفني

في الرابعة عشر من عمرها، شاركت ذكرى في برنامج المسابقات "بين المعاهد"، وبعدها شاركت في برنامج "فن ومواهب" وفازت بالجائزة الكبرى بالبرنامج وكانت وقتها في السابعة عشر من عمرها.

بعد البرنامج سجلت أول أغنية لها وهي "يا هوايا"، كما شاركت لأول مرة في مهرجان قرطاج بتونس، وبزغ نجمها بعدها بسبب صوتها المميز، والأغاني التي قدمتها وكان أغلبها من ألحان عبدالرحمن العيادي.

سنوات قبل الاستقرار بمصر

احتفلت ذكرى بخطبتها على الملحن عبدالرحمن العيادي، وفي عام 1990 حدث خلاف بينهما، بسبب احتكاره لصوتها، ورفضه أن تتعامل ذكرى مع أي ملحن آخر، من بعدها انتقلت لسوريا، ومن بعدها المغرب، ومن بعدها ليبيا، حتى استقرت بمصر عام 1995.

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نجاح كبير

فور استقرارها في مصر، طرحت ذكرى ألبوم "وحياتي عندك"، وهذه الأغنية تعتبر أبرز المحطات في مشوارها الفني، فقد حققت الأغنية نجاحا منقطع النظير، ومن بعدها استكملت نجاحاتها بألبومات أخرى هي "اسهر مع سيرتك"، بعدها ألبوم "الأسامي"، الذي حقق نجاحا كبيرا كذلك.

دويتوهات فنية

في مشوارها العديد من الدويتوهات الفنية، أبرزها "حلمنا الوردي"، مع المطرب السعودي محمد عبده، وأغنية "ولا عارف" مع المطرب إيهاب توفيق، وأغنية "يا مشغل التفكير" مع الفنان السعودي أبو بكر سالم.

صوت مميز

صوتها المميز القوي، تستطيع أن تعرفه من بين آلاف الأصوات، فلم تحاول ذكرى طيلة مشوارها الفني محاولة تقليد أحد من المطربات، حتى ولو قامت بغناء أغنية لنجمات الزمن الجميل، فهي تغنيها على طريقتها الخاصة، دون محاولة للتقليد، وهذا كله حمس كبار الملحنين للتعاون معها، ومن أبرزهم هاني مهنا، صلاح الشرنوبي، حلمي بكر.

مقتلها

في 28 نوفمبر 2003، نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، فأطلق الرصاص عليها وعلى مدير أعماله وزوجته، وبعد دقائق انتحر بإلقاء الرصاص على نفسه، لترحل ذكرى عن عالمنا وهي في السابعة الثلاثين من عمرها.