محمود عبدالشكور: "القاهرة السينمائي 41" دسم ويوسف شريف يستحق الاحتفاء باسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الناقد الفني محمود عبدالشكور أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي من المقرر إقامة حفل ختامها غدا الجمعة 29 نوفمبر، كانت مكثفة وبرنامج فعالياتها مرضي لجميع الأذواق.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الدورة هايلة ومكثفة وترضي كل الأذواق، فيه افلام مختلفة الانواع وشاركت في عدة مهرجانات مهمة، أفلام خاصة بدولة معينة المكسيك، وأخرى متعلقة بالتكريمات وأفلام قديمة، دورة دسمة ومميزة جدا انفردت بعرض فيلم الايرلندي".

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وأضاف عبدالشكور "فيلم الايرلندي طويل هو ملحمة عن نشاط العصابات في أمريكا يتأمل في فكرة صراع الشخصيات الموجودة في الفترة دي من خلال 3 شخصيات يؤديها ٣ من اعظم الممثلين".

وعن احتفاء المهرجان بمديره الفني الناقد يوسف شريف رزق الله، قال "لفتة كبيرة وعظيمة، يوسف تاريخ كبير في الثقافة السينمائية، جزء منها في المهرجان، وحتى فترة قليلة من وفاته رغم ظروفه الصحية الصعبة كان بيروح المكتب ويتابع الشكل العام للدورة، والاحتفاء به لفتة جميلة ومستحقة، من خلال اطلاق اسمه على الدورة وإنتاج فيلم رزق السينما، لأن اجيال كتير اتعلمت السينما واحبتها بسببه".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت فعالياته الأربعاء الموافق 20 نوفمبر، وتُختتم دورته الـ 41 غدا الجمعة 29 نوفمبر بحفل يُقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.