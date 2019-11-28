شيماء سيف عن السقا: "بحبك أوي يا أبو الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعها بالفنان أحمد السقا. وعلقت: "كنت بسمع كتير عن جدعنتك وحب الناس الزايد ليك لحد ماقابلتك وعرفت إنك فعلا تستاهل الحب ده كله وزيادة كمان لأنك أجدع وأجمل وأطيب خلق الله". وتابعت: "ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، ويكتب لك النجاح في كل أعمالك، بحبك أوي يا أبو الجدعنة". ويستكمل "السقا" حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت"، ويشاركه البطولة منى زكي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ظافر العابدين، محمد لطفي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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