ترفض المغادرة.. هكذا تصرفت ناتالي إيمانويل مع محمد كريم بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتواجد حاليًا النجمة العالمية ناتالى إيمانويل، في منطقة الأهرامات بالجيزة، برفقة الفنان محمد كريم، وذلك ضمن جولتها الحالية في مصر.

وشارك "كريم"، عدد من الصور لهما عبر خاصية الاستوري بحسابه على "انستجرام"، ظهرا خلالهم وهما يستمتعان بوقتهما داخل المتحف المصري، كما شارك مقطع فيديو لهما بمنطقة الأهرامات، وأعربت "إيمانويل"، في الفيديوهات عن سعادتها قائلة: " الأهرامات مذهلة، بحب مصر جدًا".

وفي موقف طريف منها، قالت "إيمانويل" لكريم إنها لا ترغب في الرحيل، وتركته وركضت في سفح الأهرامات، الأمر الذي أصابه بنوبة ضحك".

فضلًا عن إن "إيمانويل"، حريصة على زيارة كافة الأماكن الأثرية والسياحية منها الأقصر والجونة، وشاركت جمهورها حول العالم صورًا وفيديوهات لها من العديد من الأماكن في مصر.

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وتتواجد ناتالي إيمانويل، حاليًا في مصر لحضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، واعربت عن سعادتها لحضور المهرجان قائلة: "سعيدة بحضوري مهرجان القاهرة السينمائي واعتبرها فرصة حقيقة من اجل التلاقي بين الثقافات المختلفة".

وانطلقت، الأربعاء الماضي، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.