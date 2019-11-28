احترموا خصوصيتي واستوعبوا احتياجاتي.. ناتالى إيمانويل تُشيد بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت النجمة العالمية ناتالي إيمانويل عن حزنها الشديد لمغادرة مدينة الجونة بعد قضاءها وقتًا ممتعًا هناك، وذلك ضمن جولتها الحالية في مصر.

وحرصت "إيمانويل"، على توجيه الشكر لإدارة أحد فنادق الجونة، إذ شاركت جمهورها مجموعة صور من الفندق وعلقت: " من المؤسف أن نغادر، واحة جميلة، ممتنة لموظفي الفندق على خدمتهم التي لا تشوبها شائبة، خاصًة وإنهم استوعبوا كل احتياجاتي، واحترامهم لخصوصيتي كي أتمكن من الاسترخاء، ولو تعلمون فهو أمر نادر الحدوث، شكرًا لكم، حرفيًا حبيت كل ثانية".

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وأضافت: " أذهب.. ولكن تستمر مغامرتي المصرية".

وتتواجد ناتالي إيمانويل، حاليًا في مصر لحضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وأعربت عن سعادتها لحضور المهرجان قائلة: "سعيدة بحضوري مهرجان القاهرة السينمائي واعتبرها فرصة حقيقة من اجل التلاقي بين الثقافات المختلفة".

وانطلقت، الأربعاء الماضي، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.