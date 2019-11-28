هنيدي يسخر من صورته في الطفولة وهو يحمل علبة "سجائر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
سخر الفنان محمد هنيدي، على صورته في مرحلة الطفولة، بعدما نشر صورة له وهو يحمل "علبة سجائر"، وعلق عليها بطريقة طريفة.
وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقعي إنستجرام، وتويتر: "لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في إيدي إنها، تدمر الصحة وتسبب قصر القامة، كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي".
يذكر أن آخر أعمال النجم الكوميدية مسرحية "3 أيام في الساحل"، التي عرضها الذهر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.
والمسرحية بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد محمود، ندى موسى، مها أبو عوف، أحمد فتحي، ومن إخراج مجدي الهواري.
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