بالصور.. لقاء سويدان تحتفل بنجاح "عائلة الحاج نعمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفلت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بنجاح مسلسل "عائلة الحاج نعمان". ونشرت "سويدان" مجموعة صور تجمعها بأبطال العمل، وعلقت: "حبايبي وأصدقائي الشاطرين المتميزين، نجوم عائلة الحاج نعمان، مبروك نجاح المسلسل والروح الجميلة والحب اللي بينا خلف الكاميرا بيظهر الشغل في أحسن صورة أمام الكاميرا". مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بطولة صلاح عبدالله، تيم حسن، منال سلامة، لقاء سويدان، يسرا اللوزي، محسن منصور، حازم سمير.

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