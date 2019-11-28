عباس أبو الحسن: "عاشت المهرجانات رغم أنف أي نقابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له من أحدى الحفلات.

وعلق: "عاشت المهرجانات رغم أنف أي نقابة، ليلة مولعة مع فيلو الدخلاوي".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت بيانا الشهر الماضي، بمنع إقامة حفلات ومنح تصاريح غناء لعدد من مطربي المهرجانات.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان عباس أبو الحسن، في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، مع الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.