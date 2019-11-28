تراند اليوم : "أختك ماتت من أسبوع".. هجوم على فيفي عبده بعد نشرها هذه الصورة...

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة الاستعراضية فيفي عبده ، بعد نشرها صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بسبب عدم احترام وفاة شقيقتها منذ أيام.

وكانت سعاد شقيقة فيفى عبده، رحلت عن عالمنا فى الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 22 نوفمبر الحالى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.

وظهرت فيفي عبده خلال جسلة التصوير لصالح مجلة فوغ، حيث ظهرت بملابس سوداء وقبعة سوداء أما من الناحية الجمالية، ظهرت بمكياج ناعمة.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني بحبكم".

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ولاقت فيفي عبده هجوم كبير بسبب وفاة شقيقتها منذ أسبوع، وجاءت التعليقات كالتالى:- يا صباح السكر والعسل " _ "قبل أسبوع توفت اختج شون عندج قابليه تنزلين بوست".



