بريانكا شوبرا تهدي زوجها كلبًا

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - عادت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وزوجها نيك جوناس Nick Jonas من الهند، بعد أن انتهت من تصوير آخر أعمالها " White Tiger " لصالح قناة Netflix .
وبعد العودة انضم إلى بريانكا ونيك فردًا جديدًا، بعد أن أهدت زوجها كلبًا أطلقت عليه اسم Gino Jonas، حيث ضم الثنائي في السابق إليهما كلبة صغيرة أطلقا عليها اسم Diana، وبذلك أصبحت عائلة بريانكا تضم أربعة أفراد بوجود كلبهما إلى جانبهما في المنزل.
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so much cute in the same frame. 😂🐶❤ happy almost anniversary baby. #repost @nickjonas • Pri came home with the absolute best surprise this morning. Please meet our new pup @ginothegerman I haven’t stopped smiling since I woke up this morning and finally realized what was going on. Thank you @priyankachopra ❤️ 🐕View this post on Instagram
so much cute in the same frame. 😂🐶❤ happy almost anniversary baby. #repost @nickjonas • Pri came home with the absolute best surprise this morning. Please meet our new pup @ginothegerman I haven’t stopped smiling since I woke up this morning and finally realized what was going on. Thank you @priyankachopra ❤️ 🐕on Nov 26, 2019 at 2:28pm PSTView this post on Instagram
so much cute in the same frame. 😂🐶❤ happy almost anniversary baby. #repost @nickjonas • Pri came home with the absolute best surprise this morning. Please meet our new pup @ginothegerman I haven’t stopped smiling since I woke up this morning and finally realized what was going on. Thank you @priyankachopra ❤️ 🐕
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وكان نيك قد نشر فيديو على حسابه الخاص في انستقرام، خلال المفاجأة التي حضّرتها له بريانكا، بإهدائه كلبًا أثناء وجوده في تخته وهو نائم.
وعلق نيك على الفيديو بالقول: "إنها أجمل مفاجأة ممكن أن تحصل لي بعد استيقاظي من النوم، رحبوا معي بكلبي الجديد الجيرمن، لم أتوقف عن الضحك بعد أن استيقظت ووجدته بقربي، شكرًا لكِ بريانكا."
وتمنت بريانكا لزوجها عيدًا سعيدًا لمناسبة ذكرى زواجهما، حيث نشرت الفيديو نفسه لنيك وكلبه الجديد، عبر انستقرام معلقة بالقول: "إنني هنا مع أحبائي، أهلًا بك جينو كلبنا الجيرمن الجديد في عائلتنا، نحبك كثيرًا، وعامًا سعيدًا حبيبي نيك..وجهك المشرق دائمًا."
كما نشرت صورًا لنيك وجينو خلال نومهما العميق، مرحبةً بجينو كفرد جديد في عائلتها.
يشار إلى أنّ نيك وبريانكا عقدا قرانهما في Jodhpur في الأول من شهر ديسمبر من عام 2018.
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