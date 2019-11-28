بالفيديو: فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها ودلعها مع شاب

صدمت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد متابعيها بنشر فيديو تستعرض فيه ساقها وقدمها بعدما طبقت عليهما نقشاً مصنوعاً من الحناء.
وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة في أوساط متابعي عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام”. وتعرضت الممثلة بسببه لللنقد اللاذع الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد الشتم.
كذلك تناقل بعض تلك الحسابات فيديو آخر للفنانة قامت بتسجيله بنفسها أثناء حضورها إحدى المناسبات.
وبدت وهي ترتدي ملابس مناسبة للحفلات ولفتت الأنظار بوقوفها إلى جانب شاب لم تعرف هويته قبل أن تقوم بالتمايل والالتفاف حوله واضعة يدها على كتفه وهو ما دفعه إلى الضحك والشعور بالخجل.
ويشار إلى أنها أثارت الجدل في وقت سابق بعدما أشارت خلال مقابلة صحافية إلى أنها تواجه الكثير من الاتهمامات المخزية والمخجلة. ولفتت إلى أن بعض الفنانات يفعلن هذا من خلال حسابات وهمية وأنهن لا يردن لها أن تشعر بالفرح.
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