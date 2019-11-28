الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن تهدّد من يمنعها من الوصول لحماتها

أثارت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ التفاعل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي إثر الأحداث التي تحصل في منطقتي الشياح وعين التينة ناهضت الطائفية بين الإسلام والمسيحية مشيرة الى أنها متزوجة من رجل مسلم وهو المنتج السيد ​جمال سنان​.

وكتبت ماغي بو غصن قائلة: “أنا مسيحية وافتخر. زوجي مسلم وافتخر. حماتي ساكنة بالشياح. اَي عائق بيمنعني أوصل لعندا حتى بوس ايدا بنتفكن تنتيف”.

يذكر ان ماغي شاركت في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل ” بروفا” مع الممثل المصري أحمد فهمي والمخرجة رشا شربتجي.