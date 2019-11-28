بالفيديو: ما قصة حمل مريم حسين؟

فاجأت الفنانة مريم حسين متابعيها بالظهور ببطن منتفخ وبارتدائها ملابس الحمل. وجاء هذا في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات.

وبدت فيه وهي تسير في أحد الأماكن فيما تقوم كاميرا مخبأة بتصويرها. والقتت امرأتين طلبت منهما المساعدة قبل أن تكشف لهما حقيقة الأمر في وقت سابق وقبل أن تظهر في مشهد آخر مستلقية على سرير الفحص الطبي.

ولم يظهر الفيديو ما اذا كان هذا مجرد مقلب تلفزيوني أو مشهد من عمل تمثيلي ما. وأطلق هذا موجة من التساؤلات عن مناسبة المقطع المصور.

ويشار إلى أن الزوج السابق للفنانة وهو عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل أعلن انفصالهما منذ ما يقرب الـ3 سنوات.

وجاء هذا من خلال رسالة نشرها على حسابه على التطبيق وكتب: “أعلن الانفصال رسمياً من مريم حسين وبشكل كامل ولأسباب خاصة وأتمنى لها التوفيق في حياتها”. وأتى هذا الإعلان فيما كانت مريم حاملاً بطفلتهما الأميرة التي تعيش حالياً برفقتها.