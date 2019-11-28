نجوي كرم تهنئ عاصي الحلاني بعيد ميلاه

حرصت المطربة اللبنانية نجوي كرم علي تهنئة زميلها المطرب عاصي الحلاني بعيد ميلاده ال49، بكلمات مليئة بالحب والتقدير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي"تويتر".
عليها تعليقات متابعيها الذين هنأوا عاصي الحلاني وتمنوا له مزيدًا من النجاح والسعادة.
كتبت نجوي عبر حسابها: "ينعاد عليك يا أحلي عاصي بالدنيا وعقبال المائة سنة ويكون بالفرح والصحة والنجاح"، وانهالت
جدير بالذكر أن نجوي كرم تستعد لإحياء حفل غنائي كبير ضمن احتفالات ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة.
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