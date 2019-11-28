حرصت المطربة اللبنانية نجوي كرم علي تهنئة زميلها المطرب عاصي الحلاني بعيد ميلاده ال49، بكلمات مليئة بالحب والتقدير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر". "تويتر".

كتبت نجوي عبر حسابها: "ينعاد عليك يا أحلي عاصي بالدنيا وعقبال المائة سنة ويكون بالفرح والصحة والنجاح"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها الذين هنأوا عاصي الحلاني وتمنوا له مزيدًا من النجاح والسعادة. عليها تعليقات متابعيها الذين هنأوا عاصي الحلاني وتمنوا له مزيدًا من النجاح والسعادة.

جدير بالذكر أن نجوي كرم تستعد لإحياء حفل غنائي كبير ضمن احتفالات ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوي كرم تهنئ عاصي الحلاني بعيد ميلاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.