فيديو .. ناصيف زيتون يطرح مش خايف منك لدعم أطفال السرطان

طرح المطرب السوري ناصيف زيتون، قبل قليل، أغنية جديدة علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "مش خايف منك"، لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



ويقول مقطع من الأغنية: " مش خايف منّك أنا أقوى منّك.. ومنّا فرقانة معي.. مش خايف منّك ولو عارف إنّك.. إنت سبب وجعي.. عندي أمل إشفى وإرجع

لحياتي.. عندي أمل إرجع إلعب مع رفقاتي.. يلّي صاروا عنّي بعاد من وقت الصرت مريض ما عادوا لعبوا معي".



يذكر أن "مش خايف منك"، من كلمات منير ابو عساف، ألحان هشام بولس، والفيديو كليب من إخراج ريشا سركيس.



