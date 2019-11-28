السبت.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٣٠ نوفمبر، في تمام السادسة مساءً، للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان المزمع انطلاقها في الفترة ما بين ٣ إلى ٨ ديسمبر المقبل، وذلك تيسيرًا على من يرغبون في التغطيةالإعلامية للمؤتمر من القاهرة، على أن يتم مؤتمر آخر بالإسكندرية.
ومن المقرر أن يقام المؤتمر بحضور، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان ،الدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان.
يشار إلي أن المهرجان يُقام في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية،تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، و تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية و بدعم من الهيئة العربية للمسرح، ويشارك فيه طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.
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