بعد نجاح ملطشة القلوب .. مصطفي شوقي يكسر حاجز المليون الثاني بـ"وحشتوني"

تجاوز المطرب مصطفي شوقي حاجز المليون الثاني بأحدث أغانية "وحشتوني"، وذلك خلال أسبوعين من طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة بموقع "يوتيوب".



يشار إلي أن الأغنية حققت 2 مليون و 22 ألف مشاهدة، من كلمات نصر محروس، ألحان مصطفي شوقي، توزيع موسيقى رامي

سمير، ومن انتاج فري ميوزيك.



جدير بالذكر أن أخر أعمال مصطفي شوقي كانت أغنية "ملطشة القلوب"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا جماهيريًا واسعًا، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.



