تجاوز المطرب مصطفي شوقي حاجز المليون الثاني بأحدث أغانية "وحشتوني"، وذلك خلال أسبوعين من طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة بموقع "يوتيوب".
سمير، ومن انتاج فري ميوزيك.
يشار إلي أن الأغنية حققت 2 مليون و 22 ألف مشاهدة، من كلمات نصر محروس، ألحان مصطفي شوقي، توزيع موسيقى رامي
جدير بالذكر أن أخر أعمال مصطفي شوقي كانت أغنية "ملطشة القلوب"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا جماهيريًا واسعًا، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح ملطشة القلوب .. مصطفي شوقي يكسر حاجز المليون الثاني بـ"وحشتوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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