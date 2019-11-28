شاهد.. أحمد مجدي يحتفل بمرور عام على نجاح "لا أحد هناك"

أعرب الفنان أحمد مجدي عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلمه "لا أحد هناك"، بعد مرور عام علي عرضه، حيث شارك في العديد من المهرجانات أبرزها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.
المشاركة فيها. حابب أشكر كل زملائي في الفيلم وعيلتي وأصدقائي على الدعم المتواصل ليا وللفيلم".
نشر أحمد صورته إلي جانب بوستر كبير للفيلم، وعلق قائلًا: "فات سنة على العرض الأول لفيلم الزرافة لا أحد هناك.. سنة فيها نجاحات كتيرة وعدة مهرجانات عربية ودولية الفيلم أخد فرصة
يذكر أن فيلم "لا احد هناك" ومن بطولة عمرو حسني ، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، سيناريو وإخراج أحمد مجدي.
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