الليلة.. محمد حماقي يُحيي حفلًا غنائيًا بكايرو فيستيفال

يلتقي الفنان محمد حماقي، الليلة جمهوره من خلال حفل غنائي كبير يحييه بمول كايرو فيستيفال سيتي، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهيكالتالي "350، 550، 750" جنيهًا.
من المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تنال إعجاب جمهوره ويتفاعلوا معها،منها "يا ستار، ما بلاش، وافتكرت، أحلى حاجة فيكي، دنيتي اتغيرت، قدام الناس، وغيرها".
جدير بالذكر أن محمد حماقي يشارك حاليًا ببرنامج المواهب الشهير "ذا فويس"، ضمن لجنة التحكيم إلى جانب كل من المطربة أحلام، راغب علامة، سميرة سعيد.
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