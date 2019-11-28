الإثنين.. "يوم أن قتلوا الغناء" يمثل مصر بمهرجان مكناس بالمغرب

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن فريق عمل العرض المسرحي" يوم أن قتلوا الغناء" سافر اليوم الخميس ٢٨ نوفمبر إلى المغرب ليمثل مصر بالمسابقة الرسمية لمهرجان مكناس للمسرح، الذي يقام في الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ٣ ديسمبر، حيث يقدم العرض على مسرح المركز الثقافي محمد المنوني، يوم الإثنين المقبل ٢ ديسمبر في الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن "يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما بين أخوين، فى

رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.

جدير بالذكر أن عرض "يوم قتلوا

الغناء" حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه، وقُدِم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية، كان آخرها في شهر نوفمبر الجاري على مسرح الطليعة بالعتبة، كما قُدم العرض على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس، وحصل العرض على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة.

حصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى، وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبدالمعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.