رسائل العشاق وظل الحكايات.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المميزة بالمحافظات المختلفة لأيام الخميس والجمعة والسبت 28، 29، 30 نوفمبر، منها "رسائل العشاق"، على مسرح ميامي بوسط البلد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين

30، 50 جنيهًا.

العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية، ويتناول المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.



"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.



بينما يعرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد بالبالون، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين

٣٠، ٥٠ جنيهًا.العرض هو رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أن هروبه الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى.

فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية، ونغوص مع الشخصيات إلى العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام وكذلك العالم الفانتازي وصولًا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.



"ظل الحكايات"، بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي،

محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، وإخراج عادل بركات.

على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، يعرض "إشاعات إشاعات"، في تمام الساعة السابعة مساءً، والعرض هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات، وذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال"، التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.



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العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، محمد يوسف المنصوري، كريم الباسطي، شريهان شاذلي، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبدالجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.



كما يقدم مسرح القاهرة للعرائس للأطفال "محطة مصر"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، تدور أحداث العرض حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وتتراوح أسعار التذاكر بين

25، 35 جنيهًا.

العرض تأليف و أشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى وألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبدالسلام، شكري عبدالله، هاني عز، سيد حسين، عبدالحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.



أما بالإسكندرية فيعرض "ميمي ومامي"، في تمام الساعة السابعة مساءً، على مسرح بيرم التونسي، وتتراوح أسعار التذاكر بين

ثلاث فئات مختلفة، وهي ١٥، ٢٥، ٥٠ جنيهًا.

يناقش العرض مواضيع عدة وقيم إنسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء، وصفة العند الموجودة في الأطفال، وتحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء والحب أيضًا من أجل أطفال أسوياء، وذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.



عرض ميمي ومامي(سندباد)، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات، تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.

ويُعرض "رحلة سعيدة" على مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، يدور العرض داخل أتوبيس مسافر إلى رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.



"رحلة سعيدة" تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، وإخراج محمد مرسي.