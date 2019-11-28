تراند اليوم : بطل “ممالك النار” يزور زوجة السادات.. ما السر؟

استقبلت أسرة الرئيس المصري الراحل، الممثل خالد النبوي، في زيارة لم تتضح أسبابها.

ونشر النبوي مجموعة من الصور التي التقطت له مع السيدة جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل، والعديد من أفراد أسرة السادات.

وأعرب النبوي عن شكره لحفاوة الاستقبال، قائلاً: شكرا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال.. شكرا أسرة الرئيس الراحل على رقي الحوار معكم “.

ويعرض حاليًا للنبوي مسلسل “ممالك النار”، الذي يلعب بطولته ضمن نخبة من النجوم العرب، ويعرض على شاشة قناة “MBC”، والذي جاء ردًا على مسلسل “قيامة أرطغرل” الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على مدار عدة مواسم في العالم العربي.