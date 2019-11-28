منة فضالي تكشف عن تبنيها لطفلة منذ 7 أعوام

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” في تصريحات لجريدة ” الوطن ” عن تبنيها لطفلة تدعى ” ياسمين ” منذ 7 أعوام .

حيث كانت منة فضالي في زيارة لإحدى دور الأيتام حيث التقت بالطفلة ياسمين وتعلقت بها كثيرا وهو ما دفعها بعد ذلك للسؤال عن إجراءات التبني وسط دهشة المسؤولين هناك لصغر عمرها .

وقالت منة : ” خطفتني طفلة تدعي ياسمين عمرها 3 أعوام .. فقررت تبنيها والتكفل بمصاريفها أثناء وجودها في الدار حيث أزورها من وقت لآخر وألبي احتياجاتها .. كما اخترت لها اسم ” رحمة ” وأناديها به ” .

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وأضافت : ” رحمة تناديني بأبلة منها لإنها تعلم إني لست أمها الحقيقية .. هي تحبني وتشاهد أعمالي باستمرار وتحدثني بشأنها ” .

وتابعت منة فضالي : ” رحمة سألتني ذات مرة أنتي ليه مش بتتكلمي عني زي ما بتتكلمي عن صحابك ؟ .. ومن هنا قررت الحديث عنها وأدعو الله أن يشفيها لأنها تخضع لجلسات غسيل كلوي باستمرار ” .