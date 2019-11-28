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كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - نشرت المذيعة المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها التقطتها بجانب أحد البورتريهات المرسومة على الجدران .
ويظهر في اللوحة وجه فتاة والتي أكدت رضوى الشربيني على وجود شبه بينها وبين الصورة .
وكتبت رضوى في تعليقها على الصورة : ” شبهي الست دي فعلا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شبيهة رضوى الشربيني والأخيرة تعلق : ” شبهي الست دي فعلا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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