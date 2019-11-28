شاهد .. شبيهة رضوى الشربيني والأخيرة تعلق : ” شبهي الست دي فعلا “

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - نشرت المذيعة المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها التقطتها بجانب أحد البورتريهات المرسومة على الجدران .

ويظهر في اللوحة وجه فتاة والتي أكدت رضوى الشربيني على وجود شبه بينها وبين الصورة .

وكتبت رضوى في تعليقها على الصورة : ” شبهي الست دي فعلا ” .