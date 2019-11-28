كيفانج تاتليتوج يرافق زوجته في رحلة إلى إسبانيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» برفقة زوجته منسقة الأزياء باشاك ديزر إلى إسبانيا في رحلة للسياحة والاستجمام.

كيفانج وزوجته نشرا صوراً من أجواء أجازتهما الشتوية في شوارع مدريد، وهي اللقطات التي عكست مدى استمتاع الثنائي بوقتهما هناك بعيداً عن ترصد عدسات الباباراتزي والمصورين لهما في شوارع تركيا.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية، كُللت بالزواج.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.