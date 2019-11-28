مُصممة المشاهير معجبة بأناقة شاروخان

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تقول المصممة الشهيرة شيلينا ناثاني، التي قامت بتصميم بعض من أفضل الإطلالات في بوليوود، إن “ستايل” هو ما يصنعه المرء في عالم الموضة، وتضيف أن ما ترتديه في الحياة الواقعية يترجم بشكل مختلف جدًا على الشاشة.
في مقابلة حديثة أجراها IANSlife مع ناثاني، التي كانت مؤخرا تحضر حدثًا فنيا في العاصمة للأزياء والعلامة التجارية H&Ms، تحدثت عن اتجاهات الشتاء وأكثر من ذلك.
وعندما تم سؤالها من برأيك الشخص الأكثر أناقة في بوليوود؟ أجابت ناثاني: لكي أكون صادقًة حقًا، أعتقد أن شاروخان هو أحد أكثر الرجال أناقة.
وأضافت “أحب الطريقة التي يرتدي بها الملابس بشكل يومي. أسلوبه الشخصي رائع. وبخاة عندما يطل بالجينز الأزرق والقميص الأبيض وسترة رائعة وكذلك زوجًا رائعًا من الأحذية الرياضية. حسب رأيي، أعتقد أنه الشخص الأكثر عصرية والأكثر أناقة في بوليوود.
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