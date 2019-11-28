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شكرا لقرائتكم خبر عن " حارس الجبل " دراما بدوية مشوقة والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
منذر الريحانه
بدأت شركة "فورتونا ميديا" للمنتج ياسر فهمي التحضيرات الفعلية للمسلسل البدوي "حارس الجبل" من تأليف حازم فضة و سيناريو وحوار حسام الابراهيمي وإخراج سائد الهواري .
وتدور أحداث العمل في إطار مشوق يجذب الجمهور وكشف النجم الأردني منذر رياحنة عن إصرار المنتج ياسر فهمي على أن يجمع كوكبة من النجوم في هذا العمل وهم منذر رياحنة وإياد نصار وصبا مبارك الذين أصر فهمي على عودتهم للدراما الاردنية معاً بعد غياب. كما سيشهد العمل مشاركة النجم السوري خالد القيش بأحد أدوار البطولة .
وبحسب تصريحات صحفيه فإن العمل سيجري تصويره في الإمارات العربية المتحدة ليكون جاهزاً للعرض في سباق دراما رمضان 2020 .
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