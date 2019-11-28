شكرا لقرائتكم خبر عن " حارس الجبل " دراما بدوية مشوقة والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 منذر الريحانه بدأت شركة "فورتونا ميديا" للمنتج ياسر فهمي التحضيرات الفعلية للمسلسل البدوي "حارس الجبل" من تأليف حازم فضة و سيناريو وحوار حسام الابراهيمي وإخراج سائد الهواري .

Advertisements وتدور أحداث العمل في إطار مشوق يجذب الجمهور وكشف النجم الأردني منذر رياحنة عن إصرار المنتج ياسر فهمي على أن يجمع كوكبة من النجوم في هذا العمل وهم منذر رياحنة وإياد نصار وصبا مبارك الذين أصر فهمي على عودتهم للدراما الاردنية معاً بعد غياب. كما سيشهد العمل مشاركة النجم السوري خالد القيش بأحد أدوار البطولة . وبحسب تصريحات صحفيه فإن العمل سيجري تصويره في الإمارات العربية المتحدة ليكون جاهزاً للعرض في سباق دراما رمضان 2020 .

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