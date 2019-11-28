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هل هناك موسم ثاني من ممالك النار

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الخميس 28 نوفمبر 2019

ممالك النار

بعد النجاح الجماهيري الذي يحققه مسلسل " ممالك النار " للكاتب سليمان عبد الملك والمخرج الإنكليزي بيتر ويبر وإنتاج " Genomedia " للمنتج ياسر حارب وعلى الرغم من مرور سبعحلقات على عرض العمل على مجموعة قنوات mbc، فإنه وبحسب تصريحات صحفيه  والتي تدور في كواليس صناع العمل فإن هناك تفكيراً جدياً بإنجاز موسم ثاني من العمل يمتد لخمسة عشر حلقة أيضاً .

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وبحسب المعلومات أيضاً فإن التفكير يتم العمل عليه بشكل جدي وعلى الأرجح ستكون الفترة الزمنية للموسم الثاني من العمل بعيدة نسبياً قد تتجاوز المائة عام عن الحقبة الزمنية التي يتناولها الموسم الأول الذي يعرض حالياً.

ولم يعلن المنتج ياسر حارب عن أية تفاصيل تتعلق بذلك سواء بوجود موسم ثاني من العمل ام لا . 

ويتناول المسلسل التحولات الكبرى في المنطقة منذ معركة "جالدرين" وصولًا إلى معركة "مرج دابق"، في حين يتناول ولاية السلطان العثماني "سليم الأول"، وما جرى خلالها من تفاصيل تتعلق باحتلاله لمناطق واسعة بالقوة.

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