محمد الشرنوبي يبدأ الخطوة الأولى لاستعادة حقوقه من سارة الطباخ

الخميس 28 نوفمبر 2019

محمد الشرنوبي

بعد تجميد نشاطه الفني كممثل وإيقافه عن الغناء بدأ الفنان الشاب محمد الشرنوبي الخطوة الأولى للرد على الإجراءات التصعيدية للمنتجة سارة الطباخ، وكشف مستشاره القانوني حسام لطفي عن عزمه مقاضاة الطباخ بإقامة دعوى محاسبة، يطالب فيها بكشف كامل عن حصاد شراكة موكله مع الشركة التابعة لها والتي تحتكر جهوده لعشر سنوات كاملة.



وأشار لطفي إلى أن جهود الوساطة التى كانت ستتم بين موكله والمنتجة لم تنجح بسبب رفض سارة المحاسبة وتمسكها بتنفيذ العقد، لافتا إلى أن الملف كاملا سيوضع بين يدي قضاة المحكمة الاقتصادية ضمن سلسلة إجراءات تستهدف فسخ عقد الاحتكار لأنه تسبب في تجميد نشاط الشرنوبي ومنعه من العمل رغم أن الفن هو مصدر دخله الوحيد.

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وأكد الدكتور حسام لطفي، أن قرار وقف محمد الشرنوبي عن الغناء الصادر من نقابة المهن الموسيقية مؤقت حتى انتهاء التحقيقات التى تجريها النقابة، لافتا إلا أن التحقيقات لم تكن كاملة، وأن المذكرة الذي تم تداولها هي مجرد مذكرة وليس قرار وأن قريباً كل هذا سينتهي إلى صفر.

يذكر ان سارة الطباخ أصدرت بصفتها المالكة لعقد احتكار جهود الشرنوبي لمدة 10 سنوات كاملة، بيانا فور الإعلان عن توقيعه عقد بطولة فيلم "شريط 6" حذرت فيه كل شركات الإنتاج من التعامل مع الشرنوبي دون موافقتها.

سارة الطباخ أصدرت ما وصفته ب "البيان التحذيري" إلى كل شركات الإنتاج الفني والاعلاني والإعلامي من التعامل المباشر مع محمد الشرنوبي إلا من خلال شركتها، مؤكدة أنها الشركة الوحيدة والوكيل الحصري لإدارة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، في كافة المجالات الفنية، وفقا للتعاقد المبرم بين شركة إيرث برودكشن والشرنوبي بتاريخ 1 سبتمبر 2017.