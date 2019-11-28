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شكرا لقرائتكم خبر عن روان بن حسين تبكي وتعلن عن حملها على طريقة الأفلام والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
روان بن حسين
أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين أنها حامل من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "انستقرام".
وظهرت روان بن حسين في الفيديو خلال توجهها الى المستشفى وأشارت إلى أنها متحمسة وخائفة في آن معا، ثم عادت وظهرت وهي تخضع للفحوصات الروتينية التي تخضع لها الحامل عادة وبدا عليها التأثر واغرورقت عيناها بالدموع، قبل ان تعلن انها سوف تكشف المزيد من التفاصيل في فيديو سوف تطرحه لاحقاً.
وكانت الفاشينيستا روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها.
يشار إلى ان روان بن حسين شاركت الفنان ناصيف زيتون كليب "فارقوني" وردت على الانتقادات التي تساءلت عن سبب عدم ظهورها كممثلة فيه وإكتفائها بالمشاهد جمالية، بأنها "أنا "بيوتي بلوغر" وليست ممثلة أو عارضة في كليب ولا يمكنها أن تطل كممثلة، لذلك قررت ان تكون مشاهدها جمالية وكأنها تظهر عبر حسابها في "إنستغرام" أو في جلسة تصوير.
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