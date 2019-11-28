نجمات الفن يرحبن بـ"شرير تيتانك" في مصر: دعاية فنية وسياحية

أشادت عدد من نجمات الفن العرب بتكريم الممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معتبرات أن مشاركته في الحدث دعاية فنية وسياحية لمصر.

وحضر حفل تكريم زين، الذي اشتهر بتقديم شخصية الشرير هوكلي في فيلم "تيتانيك"، نخبة كبيرة من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم خالد النبوي ورزان مغربي وإنجي المقدم.





ورحبت الممثلة المصرية إنجي المقدم بالفنان العالمي في القاهرة، معتبرة أن زيارته مصر وحضوره مهرجان القاهرة السينمائي أمر مشرف.

وأثنت الفنانة اللبنانية ومقدمة البرامج رازن مغربي بجدول الأعمال الحافل المعد للنجم العالمي، وتكريمه وعرض فيلمه ضمن فعاليات المهرجان، معتبرة أن ما يحدث يدل على حفاوة مصر بالضيوف.

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وأبدت الممثلة رانيا يوسف سعادتها باستضافة بيلي زين في المهرجان الدولي، قائلة: "شيء مشرف أن يرى الحضارة المصرية ويتعرف على ثقافتنا العريقة".

كما رحبت الفنانة الأردنية ميس حمدان بالنجم العالمي، معتبرة أن بيلي زين سعيد بتكريمه في القاهرة أكثر من سعادته بتكريمه في دولته الولايات المتحدة.





وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المقرر توزيع جوائز مسابقاته في حفل ختام يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 29 نوفمبر/تشرين الثاني.