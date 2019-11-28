أحمد حلمي وهند صبري ودرة في جلسات تصوير "القاهرة السينمائي"

خضع عدد من نجوم الفن العرب لجلسات تصوير ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ومن أبرزهم الممثل المصري أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، والفنانة التونسية هند صبري.





كما خضع لجلسات التصوير التي نظمتها إدارة المهرجان بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات الممثل الأردني إياد نصار، والفنان المصري شريف منير، والمصرية شيرين رضا، وأحمد فهمي وزوجته، والممثل الشاب محمد فراج.

ونشرت إدارة الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي جلسات التصوير عبر الصفحات الرسمية للحدث الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد بعضها آلاف الإعجابات والإشادات من جمهور الفن في الوطن العربي.

ومن ضمن النجوم العرب الذين خضعوا لجلسات التصوير خلال فعاليات المهرجان الذي انطلق 20 نوفمبر/تشرين الثاني، الممثلة اللبنانية نور، والتونسية درة، والأردنية ميس حمدان، وغيرهن.

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وأقيم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية، حضره نخبة من نجوم الفن العرب، فضلا عن عدد كبير من الضيوف الأجانب.

ويشارك في المهرجان هذا العام 150 فيلماً بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

ونجحت إدارة المهرجان، الذي يختتم فعالياته الجمعة، في الحصول على عدد من الأفلام العالمية الكبرى عرضت خلال فعاليات الحدث الدولي.



