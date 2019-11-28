نقيب الممثلين المصريين عن "ممالك النار": عمل فني متكامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، إعجابه بمسلسل "ممالك النار" الذي يعرض حاليا على قناة "إم بي سي"، معتبرا أنه عمل فني متكامل يحمل كل مواصفات الجودة.

وقال زكي لـ"العين الإخبارية": "فخور جدا باختيار الممثل المصري خالد النبوي لأداء أحد أدوار المسلسل، لأنه فنان متميز وقليل الظهور ولا يقدم إلا الأعمال التي تحمل رسالة مهمة جدا".

وتابع: "هجوم الأتراك على (ممالك النار) أمر طبيعي جدا، لأنه يكشف تاريخ العثمانيين وحقائق حاولت الدراما التركية طمسها".

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"ممالك النار" تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج البريطاني بيتر ويبر، بطولة نخبة من ألمع نجوم الدراما في عالمنا العربي، مثل المصري خالد النبوي الذي يجسد دور "طومان باي"، ورشيد عساف في دور "قنصوة الغوري"، ومنى واصف، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ورنا شميس، وعاكف نجم، وياسين بن قمرة.

وتدور أحداث المسلسل حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها في يد العثمانيين خلال القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية في الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.



