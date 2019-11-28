مدرب ألماني في الطريق.. ميلان يخطط لثورة صيفية

بدأت إدارة نادي ميلان الإيطالي التخطيط لثورة مع بداية الموسم المقبل، إذ تفكر في جلب مدرب جديد لإسناد المهمة له خلفا لستيفانو بيولي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن باولو مالديني وزفونيمير بوبان إداريي ميلان يخططان للتعاقد مع المدرب الألماني رالف رانجنيك فور نهاية الموسم الحالي.

وأفاد المصدر بأن إدارة النادي غير راضية عن نتائج الفريق هذا الموسم، ما ينذر بثورة جديدة في صيف 2020.

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ويرى مسؤولو ميلان أن مدرب لايبزيج، وشتوتجارت وشالكه الأسبق، هو الخيار الأفضل للفريق خلال الفترة المقبلة، ما يجعله الأوفر حظا لتولي تدريب "الروسونيري" مستقبلا.

ويتمتع رانجنيك بمزايا مختلفة إلى جانب عمله التدريبي، إذ سبق له العمل كمدير رياضي وكذلك مدير لقسم الكشافين، ما سيمنح ميلان الكثير من الفوائد حال جلبه إلى ملعب "سان سيرو".

ورحل رانجنيك عن نادي لايبزيج بنهاية الموسم الماضي بعدما قاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليخلفه جوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني للفريق.

وتراجع ميلان في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 13 جولة، إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.