غواصة كوكايين.. مخدرات بـ100 مليون يورو في أعماق البحر

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رويترزالأربعاء 2019/11/27 11:47 م بتوقيت أبوظبي
الغواصة كانت تنقل 3.3 طن من الكوكايين
أعلنت السلطات الإسبانية، الأربعاء، ضبط غواصة تنقل 3.3 طن من الكوكايين قبالة سواحل البلاد.
وذكرت الشرطة أنَّها أول غواصة لتهريب المخدرات يتم اعتراضها في أوروبا، مشيرة إلى ضبطها في المياه قبالة منطقة جليقية بشمال غرب البلاد، السبت، وبها 152 عبوة مغلفة بعناية من الكوكايين.
وقال خافيير لوسادا، رئيس وفد الحكومة المركزية في جليقية، الأربعاء، إنّ القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 مليون دولار).
وأضاف: "هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد".
وصرّح مسؤولون إسبان بأنهم تلقوا معلومات في بادئ الأمر عن الغواصة من مجموعة عمل مشتركة بين أكثر من حكومة تعمل على مكافحة تهريب المخدرات، ما أدى لانطلاق عملية التعقب التي أدت لضبط الغواصة، مساء السبت.
وكشفت الشرطة عن أن العملية اعتمدت أيضاً على مساعدة قوات شرطة من البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة.
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