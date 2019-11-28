هل وقعت جيني إسبر في خطأ فادح بسبب هذه الصورة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهتم النجمة السّورية جيني إسبر بصورها وإطلالتها دائماً عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وتسعى دائماً أن تظهر بكامل أناقتها.

ونشرت إسبر صورة قبل أيام ظهرت فيها بفستان أسود من تصميم علاء سركيس، لكن عند التدقيق بالصّورة لوحظ أن النجمة السّورية وقعت بخطأ واضح ولم تتنبه له.

وظهرت جيني إسبر بقدم نحيفة جداً من ناحية الساق، ولا نعلم إن كانت الصورة يوجد بها خطأ أم أن تقنية "الفوتوشوب" أظهرت خطأ كبيراً كما يحصل مع النجمات من حين إلى آخر.

وتم تنحيف ساق الفنانة إلى حدّ كبير، بحيث لم يعد شكلها طبيعي كما وصفه البعض، والخطأ واضح.

وكانت جيني إسبر قد تعرضت قبل مدة قصيرة لانتقادات طالت مظهرها بسبب صورة نشرتها على حسابها وبدت من خلالها شديدة النحافة وبملامح وجه لم يعتدها المتابعون، ووصفوا شكلها بالـ "مرعب".

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هذا الأمر دفع جيني إسبر للرد على المتابعين بطريقة قاسية حينها، وقالت: "للأمانة أنا عم خاف من كمية الحقد الموجود بالتعليقات (حلوة بشعة بقرف بجنن). يعني صورة ما عم استعرض جمالي فيها ومبينة متاخدة عالماشي ولو طالعة كيف ما طالعة عيب".

وأضافت النجمة السّورية إسبر: "ما شفت كمية المسخرة والحقد غير عند العرب للأسف شعب لي المفروض بيعرف الله. لازم يكون غير هيك. طبعاً الكلام مو للكل في كتير من الناس طبيعين وراقين وبيعكسوا تربيتون".

يرى البعض أن جيني إسبر تحاول دائماً استعراض جمالها، وتركز بشكل كبير على اطلالتها بين فترة وأخرى بشكل مختلف لشد انتباه المتابعين، وتتميّز النجمة السورية بإطلالات أنيقة في المناسبات التي تظهر بها.

وتشارك الفنانة السّورية جيني إسبر بعدة أعمال لهذا الموسم، حيث انضمت مؤخراً لمسلسل "المنصة" وهو من تأليف هوزان عكو و إخراج التونسي مجدي السميري وستؤدي أحد أدوار البطولة الرئيسية في العمل.

وتتابع إسبر تصوير عدد من لوحات الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي "ببساطة" من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج تامر اسحاق.