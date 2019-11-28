شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب مشتعلة.. جونى ديب يعتزم إبعاد امبر هيرد عن 2 Aquaman بعد تشويه صورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المعركة المشتعلة بين جوني ديب وامبر هيرد لن تقتصر على ساحات القضاء فحسب، ولكن ستصل إلى توجيه الضربات في أعمالهما أيضاً، وذلك بعدما نشر موقع themarysue تقريرا مطولاً أكد فيه أن جوني ديب يعتزم توجيه ضربة قوية إلي زوجته السابقة رداً على تشويه صورته أمام جمهوره في أكثر من مناسبة، وذلك بإبعادها عن الجزء الثاني من فيلم Aquaman.



امبر هيرد وعنوان الخبر

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التقرير أضاف أن ديب يسعي لإستغلال علاقته القائمة حالياً مع وارنر بروس الشركة المنتجة لفيلم Aquaman بهدف إبعاد امبر هيرد عن الجزء الثاني من الفيلم، وذلك عن طريق التأثير عليهم بسبب نفوذه لدي الشركة خاصة أنه يحاول تشويه صورتها بأقصى صورة ممكنة بحجة افتراءها عليه خلال الفترة الماضية.

هذا وقد رفع جوني ديب أكثر من قضية علي امبر هيرد اتهمها بتشويه صورته بعدما أعلنت أنه كان يضربها في أوقات كثيرة، ولا يعد بنفس الصورة الذي يتسم بها كنجم له جمهور، لذا طالب بتعويض قدره 50 مليون دولار عما بدر منها تجاهه، خاصة أن ما ذكرته بشأنه أثر عليه، حيث يؤمن بأن الشركة المنتجة لأفلام قراصنة الكاريبى قررت عدم بطولته للجزء الجديد لهذا السبب، كما أن نجمته داخل الممر الشرفي في لوس انجلوس تعرضت للتشويه بسبب ما ذكرته امبر هيرد بخصوصه.