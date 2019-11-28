شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شادية تكشف أهمية الفن بعد اعتزالها مع مصطفى محمود وعبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ 28 من نوفمبر مع رحيل النجمة الكبيرة شادية، والتي تعد واحدة من أهم النجمات اللاتي مررن في تاريخ الفن بعدما ساهمت في إثراء الحياة الفنية عبر عدد كبيرة من الأعمال خاصة على صعيد السينما، والتي تألقت فيها وبرزت كواحدة من أهم نجماتها.

الفنانة الكبيرة التي قررت الاعتزال بعدما قامت ببطولة مسرحية" ريا وسكينة" لتبتعد عن الأضواء تماماً، ظهرت خلال لقاء نادر لها بعد اعتزالها وارتداءها الحجاب مع دكتور مصطفي محمود والموسيقار محمد عبد الوهاب.

شادية وخلال الفيديو تظهر مرتدية الحجاب، وتتحدث عن اعتزازها بتقديم رسالتها في مجال الفن علي أكمل وجه حين أكدت أن الفن موهبة تُمنح للفنان، كما أنها رسالة مهمة للمجتمع.

Advertisements