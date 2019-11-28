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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. حفل زفاف هبة مجدى فى "الأخ الكبير" لـ محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد رجب مشاهد حفل زفاف شقيقته التى تجسدها الفنانة هبة مجدى على محمد عز خلال أحداث مسلسل "الأخ الكبير" وننشر صور ومقطع فيديو من داخل الكواليس، وظهر رجب فى الفيديو وهو يرقص بالنبوت.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .
الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين.
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