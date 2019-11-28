شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب الوسامة وقصر القامة.. تعليق ساخر من هنيدى على صورته وهو طفل ممسكا علبة سجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم محمد هنيدى على التفاعل مع جمهوره من خلال صوره النادرة، سواء حينما كان طفلا أو شابا، أو بعض الصور من أعماله الفنية، وهو ما جعل محمد هنيدى متميزا على "تويتر".

هنيدى نشر صورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملا علبة سجائر، ومتجهم الوجه، وعلق عليها قائلا "لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللى فى إيديى إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتى".

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هنيدى على تويتر

وعاد هنيدى وعلق مرة أخرى على الصورة قائلا "بس للأسف واضح إنهم كتبوا احذر تسبب فرط فى الوسامة الشديدة.. عشان كدة الكوكب كله بيشربها دلوقتى".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور هنيدى، واستحسانا، حيث قال أحد المتابعين ضاحكا "أول مرة أشوف حد بيتنمر على نفسه".



هنيدي

وقد حازت الصورة على آلاف الإعجابات، وإعادة التغريدة، وكذلك آلاف التعليقات من جمهور محمد هنيدى على تويتر.