تراند اليوم : اتفرج علي مطرب اغنية “ملطشة القلوب” مع مني الشاذلي – صور

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم الخميس، المطرب مصطفى شوقي صاحب الأغنية الشهيرة ملطشة القلوب التي حظيت بانتشار واسع خلال الفترة الأخيرة وحققت مشاهدات مليونية على منصات الموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم “شوقي” أغنيته الشهيرة في بداية اللقاء وتفاعل معها جمهور البرنامج بشكل كبير قبل أن يتحدث عن مشواره مع الغناء والذي بدأه قبل سنوات طويلة حتى حقق النجاح الكبير مؤخرا بأغنية “ملطشة القلوب”.

وقدم مصطفى شوقي مجموعة أخرى من الأغنيات بينها أحدث أغانيه “وحشتوني” التي قدمها بعد أغنية “ملطشة القلوب” وجاءت مختلفة عنها تماما في الفكرة والكلمات واللحن.

وروى المطرب الشهير خلال اللقاء رحلته مع الغناء والدراسة وكيف أصر على المضي في طريق الموسيقى طوال السنوات الماضية.

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وتتضمن الحلقة أيضا لقاء مع السباح المصري الشهير نبيل الشاذلي الذي كان أحد أفضل السباحين المصريين في فترة الستينات والسبعينات بمناسبة اختياره للتكريم في الولايات المتحدة الأمريكية العام القادم بوصفه أحد أبطال السباحة العالميين في العقود الماضية.

وتحدث “الشاذلي” عن دوره في تدريب أبطال عملية إيلات التي نفذتها الضفادع البشرية المصرية في اسرائيل قبل حرب أكتوبر المجيدة.