تراند اليوم : يامصريين إتعلموا .. أغندا عندهم السياحة لرقصة موواغلو و باكيسيما

تتمتع لؤلؤة أفريقيا بإرث ثقافي قوي بأكثر من خمسين لغة قومية مختلفة تنتمي إلى مجموعات لغوية مختلفة، وثقافة موسيقية وفنية منوعة. وتعد أوغندا مركزاً ثقافياً ووجهةً مثالية لتجربة نمط الحياة الأفريقي الأصلي.

وتعد أوغندا وطناً لأكثر من 15 قبيلة لها موسيقاها ورقصاتها الخاصة، وكل رقصة تتمتع بصفاتها المختلفة التي تميزها عن باقي القبائل.

ولطالما كانت ثقافة الرقص جزءاً مهماً من هوية أوغندا، وعلى الرغم من أن الموسيقى الغربية أصبحت منتشرة في الدولة إلا أن الموسيقى التقليدية لا زالت بارزة، كما وساهم التطور السياحي في ترويجها.

واعتادت بعض القبائل على عرض رقصاتها المميزة على السياح، وفيما يلي بعض هذه القبائل ورقصاتها:

قبيلة البانيانكور – رقصة إيكيتاغوريرو

يمارس رجال ونساء القرية هذه الرقصة لإظهار حب الشعب للماشية.

قبيلة الباكيغا – رقصة إيكيزينو

يمارس سكان منطقة كيغيزي هذه الرقصة حين يسوي الملك نزاعات القوم.

قبيلة البوغاندا – رقصة موواغلو وباكيسيما ونانكاسا

قبيلة البوغاندا هي الأكبر في أوغندا ونشأت هذه الرقصات الثلاث من قصر الملك البوغندي سابقاً.

قبيلة الباسوغو – رقصة إيرونغو ونالوفوكا وتامينايبوغا

يمارس أعضاء القبيلة في شرق أوغندا هذه الرقصات للتعبير عن الوحدة والسلام.

قبيلة الباغيشو – رقصة موانغا

يمارس شعب الباماسابا المقيمين في أوغندا الشرقية هذه الرقصة حين يحل موعد مراسم الختان الموسمية.

قبيلة الإيتيسو – رقصة أكيمبي

تنشأ هذه الرقصة من منطقة تيسو في شرق أوغندا وهي رقصة شاعرية مصحوبة بموسيقى هادئة.

قبيلة الباتورو – رقصة رونيغي

يمارس شباب القبيلة هذه الرقصة عندما يحل موعد اختيار الزوجة.

قبيلة الألور – رقصة أدونغو

يمارس صغار القرية من لبنات والأولاد هذه الرقصة وتتضمن الكثير من القفز.

قبيلة اللوبغارا – رقصة غازا

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الرقصة التقليدية للوبغارا يمارسها الشباب ويقال أنها نشأت في الكونغو.

قبيلة الأشولي – رقصة بولا

هذه الرقصة الدائرية يمارسها شبان القرية من النساء والرجال في شمال أفريقيا وتركز إلى السور العالي للمملكة.

الفرق الاستعراضية في مصر سابقا

فرقة سلامة حجازي

تكونت عام 1905 على يد رائد النهضة المسرحية سلامة حجازي، وافتتحت عروضها على مسرح “سانتي” بحديقة الازبكية، وقدمت مسرحيات : هارون الرشيد – المظلوم – ليلي – القضاء والقدر – شهداء الغرام.

فرقة رضا الاستعراضية

هي إحدى أشهر الفرق المصرية الاستعراضية على الإطلاق، بدأ تكوينها في خمسينات القرن الماضي، وقدمت أول عروضها على مسرح الأزبكية عام 1959، وقدم صاحبها الفنان علي رضا أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية وعدد من الأوبريتات الاستعراضية “وفاء النيل، على بابا والأربعين حرامي، رنة الخلخال”.

وقامت الفرقة ببطولة أربعة أفلام سينيمائية لاقت نجاحًا جماهيريًا عريضًا وهي “أجازة نصف السنة، غرام في الكرنك، حرامي الورقة، الرجل الثاني”.

ثلاثي أضواء المسرح

واحدة من أشهر الفرق الاستعراضية، ظهرت في ستينات القرن الماضي، أسسها الفنان الراحل الضيف أحمد، وتضم كل من جورج سيدهم والضيف أحمد وسمير غانم.

وظهرت الفرقة في عدد من الأفلام السينمائية أهما ” شاطئ المرح،30 يوم في السجن، فرقة المرح، القاهرة في الليل، منتهى الفرح”.

فرقة المصريين

فرقة غنائية، كونها الموسيقي هاني شنودة عام 1977، وتوقف نشاطها عام 1988. تكونت الفرقة من: منى عزيز، ايمان يونس، تحسين يلمظ، ممدوح قاسم”، وكتب لهم كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، و عبد الرحيم منصور، ومن أشهر أغاني الفريق “ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة”.

السياحة الأرجنتينية بسبب رقصة التانجو

بخطوات متناسقة وحركات ورومانسية وموسيقى رائعة، اكتسبت رقصة التانجو حب الكثيرون حول العالم وباتت من أشهر الرقصات التي يفضلها عشاق الرقص في كل مكان.

وتحتفل الأرجنتين اليوم بـ”اليوم العالمي لرقصة التانجو”.. وقد لا يعرف الكثيرون أن رقص التانجو بدأ في أواخر القرن الـ18 في بيوت الدعارة في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيريس، في حقبة الاستعمار، وكان الرجال يأخذونها وسيلة لجذب النساء بعد ان ازداد عددهم عن السيدات.

وبعد الحرب العالمية انتقلت موسيقى التانجو من الأرجنتين وغزت صالونات الأرستقراطيين في مدن عريقة مثل باريس وتطورت الموسيقى في معناه وفحواه الذي كان لصيقا ببيوت الدعارة ليصبح مظهرا من مظاهر الترف.

وربما منذ تلك اللحظة تغير مفهوم رقص التانجو وتغيرت أغراضها وباتت ملجأ الحب ووسيلة المحبين.

وترجع موسيقى التانجو إلى جذور إسبانية أوروبية ثم تطورت وتغيرت حتى أخذت بعض مظاهر موسيقى الجاز، إلا أن الأوروبيين والأمريكان أعادوا صياغتها.

وفي سبتمبر 2009 تقدمت الأرجنتين والأوروجواي البلدين اللتين انتشرت بهما الموسيقى والرقصة في بادئ الأمر بطلب، أعلنت منظمة اليونيسكو على إثرهما أن رقصة التانجو تعتبر جزءا من “التراث الثقافي الإنساني غير الملموس” في العالم.