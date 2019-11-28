تراند اليوم : وفاة الممثل الصيني جودفري جاو خلال تصوير برنامج تلفزيوني

كتبت : شيرين عصملي

أفادت قناة “CNN”، أنه توفى الممثل الكندي التايواني جودفري جاو، بعد سقوطه على الأرض بشكل مفاجئ في أثناء تصوير برنامج تلفزيوني صيني من برامج تلفزيون الواقع التي تُبث مباشرة، وبمجرد إعلان خبر وفاة الممثل التايواني الكندي، البالغ من العمر 35 عامًا، تصدّر اسمه قائمة التريندات الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

وفقد جاو، الوعي في أثناء ظهوره في البرنامج “chase me”، الدائر حول تحديات بدنية بين مشاهير ومتسابقيين عاديين، وتوفي بعد 3 ساعات تقريبًا من نقله إلى المستشفى، وقال منتجو محطة زيجيانج إنَّ جاو “سقط فجأة على الأرض وهو يركض، وحاول الطاقم الطبي معالجته في الموقع، ونقله إلى المستشفى للعلاج”.

وعبّر منتجو البرنامج، عن شعورهم بالأسى والحزن الشديد، مبينين أنَّهم تواصلوا مع عائلة جاو، ويعتبر الممثل هو أول رجل آسيوي يصبح عارض أزياء لماركة “لويس فيتون”، وظهر في الفيلم The Mortal Instruments: City of Bones بعام 2013، إضافة إلى العديد من برامج تلفزيونية صينية.