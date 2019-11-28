تارا عماد تكشف عن معاناتها و تعرضها للتنمر

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:49 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” تارا عماد ” خلال حلولها ضيفة في الندوة التي أقامتها الجامعة الأمريكية في القاهرة حول ظاهرة التنمر عن تعرضها ومعاناتها للتنمر في مرحلة الطفولة .

حيث قالت تارا بإنها منذ صغرها وهي طويلة الفامة وكانت الأطول في فصلها بين زملائها وهو ما كان يعرضها للتنمر وإنها كانت تنزعج كثيرا من هذا الأمر .

ولكن مع كبر عمرها اعتادت على هذا الأمر ولم يعد يؤثر بها واكتشفت إنه العيب ليس منها ولكن في من يتنمر عليها .. وأن هذا الشئ ليس لها يد به وإنما هو من خلق الله .

وأشارا أيضا إلى أن طول قامتها هو ما جعلها تصبح عارضة أزياء ثم ممثلة وتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح حتى الآن .

وقالت تارا عماد في تصريحات لها لبرنامج ” عرب وود ” إنها لا تحاول التركيز على ما يحدث من تنمر على السوشال ميديا وتجاهل ذلك .

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وعلقت على ذلك قائلة : ” الفنانين بيحصلهم تنمر كتير على السوشيال ميديا .. ومش بحاول أخد الموضوع على قلبي ” .