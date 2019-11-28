شاهد .. إيفانكا ترامب تنشر صورة من طفولتها

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:49 مساءً - نشرت ” إيفانكا ترامب ” إبنة الرئيس الإمريكي ” دونالد ترامب ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من طفولتها .
والتي ظهرت بها وهي برفقة والدتها التي كانت تطهي لها الديك الرومي وتساعدها إيفانكا في ذلك بمناسبة الاحتفال ب ” عيد الشكر ” .
وكتبت إيفانكا ترامب في تعليقها على الصورة : ” السعادة صناعة منزلية ” .
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين أشادوا بجمال إيفانكا ترامب في طفولتها وإنها لازالت جميلة وتشبه والدتها إلى حد كبير .
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