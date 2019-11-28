شاهد .. كيف يودع نجوم ” مسرح مصر ” الجمهور ؟

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:49 مساءً - أعلن الفنان ” محمد أنور ” نجم ” مسرح مصر ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن آخر أيام العروض التي يقدمها ” مسرح مصر ” في موسمه الأخير بعد مرور 7 سنوات من العروض المستمرة عبر المسارح وتحقيق نجاحات كبيرة وعن عدم وجود نية لتقديم موسم جديد .

حيث نشر محمد أنور مقطع فيديو وهو بصحبة زملائه من نجوم مسرح مصر وهم يقومون بتسجيل أغنية وداع للجمهور .

وكتب أنور في تعليقه على مقطع الفيديو : ” مسرح مصر اللي بيهواكم .. مش ممكن يقدر ينساكم .. وده آخر يوم لينا معاكم .. مع ألف سلامة ونلقاكم على خير في حاجات أحلى وأجمل .. والمرة الجاية نكون أعقل ” .

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وأضاف : ” إن شاء الله النهاردة الخميس والجمعة والسبت آخر أيام مسرح مصر بعد سبع سنين عملنا فيهم ١٣٠ مسرحية .. هتوحشوناا ” .