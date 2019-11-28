فنانة خليجية تصدم متابعيها.. “حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم بس ما قدرت”

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:49 مساءً - وجهت الممثلة البحرينية شيلاء سبت رسالة قاسية جداً عبر حسابها على “سناب شات”. وأوضحت من تقصد برسالتها وكتبت: “كلامي للبعض طبعاً اللي شادين حيلهم سب فيني”.

وأضافت: “حاولت أصير عديمة إحساس مثلكم بس ما قدرت. هذي أنا وهذي شخصيتي. يوم تنعدم الإنسانية من البشر ويصيرون حقودين ويكرهون كل حد يدشون حتى بنوايا الشخص. بالنهاية الإنسان الطيب يشوف الكل طيب نفسه والشرير يشوف الكل نفسه”.

وتابعت: “أنا إنسانة لما أستأنس وايد أبكي، لما أتضايق وايد أبكي، لما أشتاق لشخص أبكي، لما أشوف صورة شخص عزيز علي متوفي أبكي، لما أودع أحد بالمطار أبكي، لما أتعود على ناس بشغل ويخلص الشغل أبكي، لما أي موقف يأثر فيني أبكي، حتى على الحيوانات أبكي”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشر الرسالة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وتساءل الكثيرون عمن تقصدهم الفنانة فيها.