ناشطة سعودية تهاجم ” هند القحطاني ” بعد الفيديو الراقص لها : ” اللي تسوينه احتقار للذات “

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:49 مساءً - أثارت ” هند القحطاني ” موجة من الجدل والانتقادات لها عقب نشرها عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية ” اللي باعنا ” .

والذي وجده الكثيرون بإنه مثير والبعض وصفه ب ” المخل ” وإنه خارج عن عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية التي تعود إليها .

وخرجت الناشطة السعودية ” إيناس الحنطي ” عبر حسابها على ” سناب شات ” بنشر فيديو تهاجم فيه هند القحطاني والتي وصفتها ب ” المستفزة ” وأن ما تقوم به ما هو إلا احتقار للذات وإنها تتعمد إثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقالت إيناس الحنطي في مقطع الفيديو : ” بغض النظر عن إنك تريدي تعيشي في أمريكا أو السعودية .. بغض النظر عن إنك تشوفين هذا حلال أو حرام .. بتتغطي أو ما تتغطين .. بتاخدي من الدين فقه التيسير وأسهل الأحكام .. هذه كلها حرية شخصية ” .

وتابعت : ” اللي بتكلم عنه من الناحية الإنسانية أنتي وش نظرتك لنفسك وليش تبتذلين نفسك وتسوي أشياء تنقص من شخصيتك وقيمتك .. ما تسوينه في كل أعراف المجتمعات هو احتقار للذات واحترام الإنسان لذاته هو مفتاح السلوك وعليه يحكم عليكي هل تحترمين نفسك أم لا ” .

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وأضافت : ” انتي كيف تنظرين لنفسك في المراية وكيف تردين إذا سألتي نفسك ويش دوري في الحياة .. انبسطي لكن اجعلي سلوكك هو العنوان هل يرضيكي أن تأخذ عنك الناس إنك ترقصين وتتفصخين أم لك أهمية أخرى ذات قيمة فاحترامك لذاتك هو من يعطيكي السلوك الذي تسوينه ” .

واستطردت إيناس الحنطي قائلة : ” والرسالة اللي تبين توصليها للبنات إن أمريكا فيها حرية معلش كلنا سافرنا أمريكا وعارفين كيف الحياة صعبة هناك .. وكلنا عارفين البنات اللي تركوا أهاليهم وراحوا أمريكا بغض النظر عن اختلاف الأسباب .. كلنا نعرف كيف الظروف الصعبة اللي يعيشون فيها وخصوصا اللي محافظة على نفسها ” .

واختتمت إيناس حديثها : ” أنتي مو محتاجة هذا الابتذال في بلد كرم المرأة ربي وأعزك وحفظ حقوقها ويصرف عليها سواء شاء وليها أم أبى بأمر المحكمة .. تزعلين نفسك ليش تخزلين المراهقات والبنات الصغار ليش تغررين بهم وتجرينهم نحوكي ” .