شاهدوا.. ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:49 مساءً - نشر الفنان رامي جمال مقطع فيديو له على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي على “إنستغرام” من داخل عيادة طبية لعلاج تساقط شعره.

وجاء نشر رامي للفيديو بعد أن أعلن إصابته بمرض البهاق منذ فتره قصيرة، وظهر في الفيديو وهو على شيزلونج اثناء جلسة تغذية فروة الرأس عن طريق الحقن.



وأعلن الفنان رامي جمال منذ أسابيع قليلة عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به، https://cdn.vidyomani.com/c/8/3/5/mpi96xokvr79/index.htmlوعلق على ذلك بأن هناك من نصحه بترك مهنة الغناء والبحث عن مصدر آخر للرزق لأنه لن يستطيع أن يواجه الجمهور بهذا المرض، إلا ان دعم زملائه له جعله يقرر مواجهة المرض وطرح مبادرة لمصابي البهاق لمحاربة الإصابة به.ويستعد رامي جمال الآن إلى طرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعد ألبوم “ليالينا” الذي تم طرحه عام 2018.











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