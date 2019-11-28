ديبيكا بادوكون تُحرج علياء بهات على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

وسط شائعات الزفاف التي تحيط النجمين رانبيركابور وعلياء بهات، خرجت مؤخرا النجمة الهندية ديبيكا بادوكون لتؤكد أن الثنائي بالفعل يستعد لعقد قرانهما قريبا، وذلك باحدى برامج التوك شو على الهواء.

كان ديبيكا بادوكون وعليا بهات ضيفتا احدى برامج التوك الشو، التي تقدمه الفنانة مع أنوباما شوبرا، وفجرت ديبيكا تصريحها المثير، حين قالت أن عليا سوف تعقد قرانها قريبًا.

لكن مقربين، قالوا أن ديبيكا تسقي علياء من نفس الكأس الذي جرعته لها، في وقت سابق من العام الماضي، حتى قبل الإعلان عن حفل زفاف ديبيكا/رانفير، كانت ألمحت عليا بالفعل إلى حفل زفافهما في حلقة من Koffe مع Karan.

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في حلقة من Koffee مع Karan، سأل المضيف المعروف كاران جوهر، من سيتزوج أولًا، ديبيكا أو عليا؟، فأشارت عليا إلى أنه سيكون بالتأكيد ديبيكا، التي أثبتت الأيام صحة ما قالته.

هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات حول زفاف عليا ورانبير. في وقت سابق من هذا الشهر، أشعلت بطاقة زفاف مزيفة شبكة الإنترنت، حيث أعتقد بالفهل الجمهور أن الثنائي أخيرا سيتزوج.

على جبهة العمل، ستشارك عليا ورانبير في مساحة الشاشة لأول مرة في براهماسترا مع المخرج آيان موخرجي. يضم الفيلم مجموعة هائلة من النجوم من بينهم أميتاب باتشان وديمبل كاباديا وناجارونا أككينيني وموني روي. من إنتاج كاران جوهر، من المقرر أن يصل إلى الشاشات في صيف عام 2020.